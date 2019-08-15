Названы самые продаваемые в России пикапы с пробегом

Самые востребованные на вторичном рынке пикапы были названы по итогам их продаж за прошлый месяц специалистами «АвтостатИнфо».

По данным аналитиков, в июле объёмы продаж подержанных пикапов составили 3 645 экземпляров, а это на 4.7% больше.

Из них 1 350 единиц пришлось на модель российских брендов. В рейтинге самых продаваемых в России пикапов с пробегом лидером стали модели марки Mitsubishi с результатом 629 реализованных экземпляров, что оказалось на 18.5% больше.

Второе место досталось пикапам «ИЖ» с результатом 512 ед., что на 3% выше результатов прошлого года.

Пикапы Toyota оказались в тройке лидеров с показателем 511 ед. и отрицательной динамикой 29,5%.

Еще в списке оказались пикапы «ВИС» и «УАЗ», которые были проданы в количестве 444 и 311 ед.