Специалисты подготовили рейтинг самых доступных на российском рынке автомобилей, основываясь на их средневзвешенной стоимости по итогам продаж за первые семь месяцев года.



LADA Granta лидирует в рейтинге самых дешёвых автомобилей, который доступен по средней цене 524 тыс. рублей и к тому же является самым востребованным в нашей стране.

На втором месте располагается Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 562 тыс. рублей. В тройке лидеров оказался внедорожник Лада 4х4 с ценником 564 тыс. рублей.

В первой пятерке оказались Datsun mi-DO и «Рено Сандеро». Их средняя цена составляет 618 тыс. и 699 тыс. рублей.

Еще в рейтинге самых доступных автомобилей на российском рынке оказались: Лада Ларгус (704 000 руб.), Lifan Solano (708 000 руб.), Lifan X50 (734 000 руб.) и Шевроле Нива (751 000 руб.).