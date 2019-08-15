Анонс скорой презентации нового гиперкара сопровождался тизерным изображением.



Bugatti анонсировал скорый дебют гиперкара за 8 млн евро, тираж которого будет ограничен 10 экземплярами, а по сути новинка станет современной версией суперкара EB110 1991 года.

Официальная презентация состоится 16 августа в рамках ежегодного фестиваля The Quail в Калифорнии.

Известно, что выпуск гиперкара будет приурочен 110-летию со дня рождения основателя компании – Этторе Бугатти.

Современный вариант Bugatti EB110 создали на платформе Chiron. Последний имеет 1 500-сильный двигатель объёмом 7 литров.

Разгоняется Chiron до первой сотни за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 420 км/ч.