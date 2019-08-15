На территории Германии будет отозвано порядка 1.5 тыс. автомобилей Лада, о чем стало известно журналистам Wroom.ru.

Отзыв был объявлен компанией Lada Automobile GmbH, которая является официальным представителем российского бренда в Германии.

Как выяснилось, во внедорожниках Lada 4×4, которые были проданы в 2017-2018 г., выявили вероятность возгорания.

Неправильная укладка электрического кабеля генератора может быть в 1,5 тыс. внедорожниках. Впрочем, уточняется, что вероятность возникновения возгорания очень низкая.