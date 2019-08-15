Toyota начала продажи в России пикапа Hilux Exclusive Black

Российский офис японской компании объявил о старте продаж новой флагманской версии своего пикапа.

Новинка с названием Hilux Exclusive Black и отличиями во внешности уже появилась в продаже на российском рынке.

«Черная» модификация автомобиля предлагается по цене от 2 862 000 рублей.

В отличие от обычного пикапа, флагманская версия имеет расширенный список оборудования, черные колесные диски, выполненные из легких сплавов, черную решетку радиатора, противотуманные фары с окантовкой из темного хрома, черные корпуса боковых зеркал, такого же цвета ручки дверей, а также центральная вставка на бампере спереди.

В салоне пикапа все также выполнено в темных цветах, а сидения отделаны перфорированной кожей.

Toyota Hilux Exclusive Black будет предлагаться с 2,8-литровым дизелем мощностью 177 л.с. при 450 Нм крутящего момента, который на обе оси будет передавать шестискоростной «автомат».