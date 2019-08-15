Объявлена стоимость кроссовера Brilliance V3 для России

По данным портала «Китайские автомобили», кроссовер в России будет стоить от 839 000 до 939 000 рублей в зависимости от комплектации и трансмиссии.

Brilliance официально пока не сообщала о ценах на кроссовер Brilliance V3, а ранее портал «Твоё Авто» писал, что в РФ уже прибыла первая партия кроссоверов.

Brilliance V3 будет представлен в четырех комплектациях, да и к тому же у нас будет представлен дорестайлинговый вариант. Модель в России предложат с одним двигателем в четырех комплектациях.



Так, Brilliance V3 будет оснащен 1,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 107 л.с. Пару силовой установке составит автоматическая или механическая коробки передач.