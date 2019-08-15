Как пишет агентство Reuters, Honda завершит выпуск авто и сконцентрируется на мотоциклах.

Все это произойдет в рамках новой бизнес-модели, но этот не означает, что компания полностью уйдет с рынках легковушек, так как прекращение их выпуска произойдет на некоторых рынках.

В качестве примера приводят завершение выпуска кроссовера HR-V в Буэнос-Айресе, при этом там останется только производство мотоциклов.

Кроссовер планируют снять с конвейера до 31 мая будущего года.

Судьба половины сотрудников такого предприятия пока неизвестна, но в Honda уже ведут переговоры с местным профсоюзом.