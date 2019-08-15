Новый семиместный внедорожник в камуфляже заметили на тестах, а снимки распространило издание Motor1.
Opel вывела на тесты новый семиместный внедорожник
15.08.2019 12:58
25 0
Предполагается, что на тестах заметили семиместный внедорожник компании Opel, который расположится в модельной линейке на ступень выше кроссовера Grandland X.
Если это так, что модель создадут на платформе EMP2, и предположительно новинка станет перелицованным Peugeot 5008.
То есть автомобиль будет переднеприводным, а его моторная гамма будет представлена 130 и 180-сильными дизельными и бензиновыми агрегатами.
Несмотря на это некоторые специалисты выдвинули предположение, что на тестах заметили не Opel, а новый кроссовер Buick, который в модельном ряду будет между Envision и Enclave.
Дело в том, что тестовый прототип имеет передние фары, как у автомобилей Opel, а вот задние фонари выполнены в стилистике Buick.
Комментарииcomments powered by HyperComments