Opel вывела на тесты новый семиместный внедорожник

Новый семиместный внедорожник в камуфляже заметили на тестах, а снимки распространило издание Motor1.

Предполагается, что на тестах заметили семиместный внедорожник компании Opel, который расположится в модельной линейке на ступень выше кроссовера Grandland X.

Если это так, что модель создадут на платформе EMP2, и предположительно новинка станет перелицованным Peugeot 5008.

То есть автомобиль будет переднеприводным, а его моторная гамма будет представлена 130 и 180-сильными дизельными и бензиновыми агрегатами.

Несмотря на это некоторые специалисты выдвинули предположение, что на тестах заметили не Opel, а новый кроссовер Buick, который в модельном ряду будет между Envision и Enclave.

Дело в том, что тестовый прототип имеет передние фары, как у автомобилей Opel, а вот задние фонари выполнены в стилистике Buick.