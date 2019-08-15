Что делать, если забыли ключи в машине?

Любой автовладелец постоянно рискует оказаться в различных неожиданных ситуациях. Среди множества подобных неприятностей одна из наиболее типичных заключается в захлопывании двери авто в ту минуту, когда ключ остался внутри. Существуют разные способы, при помощи которых можно решить эту проблему.

Правила поведения, когда ключ находится в закрытом автомобиле

В случае случайного захлопывания двери авто пытаться произвести самостоятельный взлом замка на его двери не следует, поскольку замена испорченного замка стоит немало. Вместо этого надо совершить одно из следующих действий:

Найти дубликат ключа, который входит в комплект поставки любого нового автомобиля.

Отогнуть край дверцы около уплотнителя, используя плоскую отвертку.

Попытаться опустить стекло на двери и при помощи подходящих инструментов дотянуться до ручки.

Разбить стекло и после открытия двери сразу же поехать в техническую службу, специалисты которой вставят новое стекло взамен разбитого.

Еще один способ состоит в том, чтобы вызвать специалистов компании AutoLock27, которая предоставляет услуги по вскрытию автомобильных замков. Ее специалист в скором времени подъедет на место происшествия и окажет помощь в экстренном открытии автомобиля. Стоимость таких услуг вполне доступна для всех автовладельцев, и многие из них предпочитают именно данный способ выхода из подобной ситуации. Но нужно принимать во внимание, что перед началом работы сотрудник компании потребует у клиента предъявить документы, которые подтверждают его право собственности на это автотранспортное средство. Важно учитывать, что вскрытие замка чревато его поломкой. Помимо того, в момент его вскрытия рядом должны присутствовать сотрудники полиции. Их может вызвать как сам владелец авто, так и вызванный им специалист.

Профилактические меры

Для предотвращения возникновения проблем, вызванных отсутствием ключа для запертого автомобиля, необходимо выполнять несколько несложных рекомендаций:

Иметь при себе дополнительный комплект ключей.

Заранее заказать выкидной ключ для авто. Поскольку выкидные брелоки имеют небольшие габариты, их можно все время держать при себе.

При наличии достаточных финансовых возможностей произвести установку в авто программного аварийного комплекса, обеспечивающего возможность выхода из затруднительной ситуации.

Для открытия авто, когда ключ находится внутри него, можно воспользоваться разными способами. Однако лучше всего обзавестись дополнительным комплектом ключей и следить за состоянием замков.