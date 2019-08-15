Что делать, если забыли ключи в машине?
Любой автовладелец постоянно рискует оказаться в различных неожиданных ситуациях. Среди множества подобных неприятностей одна из наиболее типичных заключается в захлопывании двери авто в ту минуту, когда ключ остался внутри. Существуют разные способы, при помощи которых можно решить эту проблему.
Правила поведения, когда ключ находится в закрытом автомобиле
В случае случайного захлопывания двери авто пытаться произвести самостоятельный взлом замка на его двери не следует, поскольку замена испорченного замка стоит немало. Вместо этого надо совершить одно из следующих действий:
- Найти дубликат ключа, который входит в комплект поставки любого нового автомобиля.
- Отогнуть край дверцы около уплотнителя, используя плоскую отвертку.
- Попытаться опустить стекло на двери и при помощи подходящих инструментов дотянуться до ручки.
- Разбить стекло и после открытия двери сразу же поехать в техническую службу, специалисты которой вставят новое стекло взамен разбитого.
Еще один способ состоит в том, чтобы вызвать специалистов компании AutoLock27, которая предоставляет услуги по вскрытию автомобильных замков. Ее специалист в скором времени подъедет на место происшествия и окажет помощь в экстренном открытии автомобиля. Стоимость таких услуг вполне доступна для всех автовладельцев, и многие из них предпочитают именно данный способ выхода из подобной ситуации. Но нужно принимать во внимание, что перед началом работы сотрудник компании потребует у клиента предъявить документы, которые подтверждают его право собственности на это автотранспортное средство. Важно учитывать, что вскрытие замка чревато его поломкой. Помимо того, в момент его вскрытия рядом должны присутствовать сотрудники полиции. Их может вызвать как сам владелец авто, так и вызванный им специалист.
Профилактические меры
Для предотвращения возникновения проблем, вызванных отсутствием ключа для запертого автомобиля, необходимо выполнять несколько несложных рекомендаций:
- Иметь при себе дополнительный комплект ключей.
- Заранее заказать выкидной ключ для авто. Поскольку выкидные брелоки имеют небольшие габариты, их можно все время держать при себе.
- При наличии достаточных финансовых возможностей произвести установку в авто программного аварийного комплекса, обеспечивающего возможность выхода из затруднительной ситуации.
Для открытия авто, когда ключ находится внутри него, можно воспользоваться разными способами. Однако лучше всего обзавестись дополнительным комплектом ключей и следить за состоянием замков.