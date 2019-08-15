Немецкая компания лишила Volkswagen Polo нескольких модификаций, в числе которых и версия GT.
В России завершились продажи седана Volkswagen Polo GT
15.08.2019 12:50
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Исчезновение некоторых версий заметили журналисты Wroom.ru. Так, седан теперь не продается в топовой комплектации Highline, а некоторые опции из этой комплектации теперь предлагаются для других версий за дополнительную плату.
Исчез с продажи и вариант с «механикой». Теперь для 1,4-литрового 125-сильного двигателя доступна только семискоростная роботизированная КП.
Также прекращены продажи и Volkswagen Polo GT, при этом недавно компания запустила в продажу спецверсию Polo – Football Edition.
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