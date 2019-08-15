В России завершились продажи седана Volkswagen Polo GT

Немецкая компания лишила Volkswagen Polo нескольких модификаций, в числе которых и версия GT.

Исчезновение некоторых версий заметили журналисты Wroom.ru. Так, седан теперь не продается в топовой комплектации Highline, а некоторые опции из этой комплектации теперь предлагаются для других версий за дополнительную плату.

Исчез с продажи и вариант с «механикой». Теперь для 1,4-литрового 125-сильного двигателя доступна только семискоростная роботизированная КП.

Также прекращены продажи и Volkswagen Polo GT, при этом недавно компания запустила в продажу спецверсию Polo – Football Edition.