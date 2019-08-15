Стоимость модели во всех комплектациях выросла на 1.6-3.4%, а в денежном выражении показатель удорожания составил 70-120 тыс. рублей.

Кроссовер Cadillac XT5 подорожал на российском рынке в связи с началом реализации автомобилей 2019 года выпуска.

Теперь начальная стоимость Cadillac XT5 составляет 3 690 000 рублей, а самая дорогая комплектация оценена в 4 440 000 рублей.

При этом цена на спецверсию Black Ice осталась прежней и составляет 3 920 000 рублей.