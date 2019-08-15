Новый Hyundai Creta представлен на первых официальных фото

Кроссовер появился в базе Министерства и промышленности Китая, где помимо официальных фотографий опубликованы и данные о моторной гамме.



На китайском рынке кроссовер продается как ix25, а на некоторых рынках, в том числе и российском, он носит название Hyundai Creta.

Предсерийная версия кроссовера дебютировала в Китае в начале этого года, а теперь к выходу готовится товарная версия нового поколения модели.

Дизайн серийного варианта не отличается от прототипа. В отличие от предшественника кроссовер получил изменённую, но узнаваемую внешность, увеличенные габариты и измененную линейку двигателей. Так, новый Hyundai Creta/ ix25 теперь имеет длину и ширину больше на 10 мм.

Показатели составили 4 300 и 1 790 мм соответственно. Вырос и показатель колесной базы до 1 622 мм, что на 20 мм больше.

Что касается двигателей, то теперь новое поколение будет комплектоваться 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 115 л.с., который пришел на смену 1,6-литровому агрегату.

В паре с новым двигателем будет работать вариатор. Еще новый Hyundai Creta будет оснащен прежним 1,4-литровым двигателем с отдачей 140 л.с. он будет комплектоваться преселективным роботом.

Система привода осталась только на переднюю ось. В продажу новая генерация Hyundai Creta поступит до конца года. Новое поколение кроссовера в России выведут не ранее 2021 года.