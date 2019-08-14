Появились фотографии обновлённого кросс-купе Mazda CX-4

Ранее тестовый прототип замечали во время тестирования, где он имел камуфляж, при этом теперь появились фото без камуфляжа, которые опубликовали в базе Министерства и промышленности Китая.

Кросс-купе Mazda CX-4 после обновления получит измененную, но узнаваемую внешность, где появятся обновленные бамперы, решётка радиатора, а также новая оптика.

В салоне будет предлагаться новая мультимедийная система с увеличенным дисплеем и поддержкой смартфонов.

Моторная гамма изменений не претерпит и будет представлена 2,0 и 2,5-литровыми моторами, пару которым составляет 6-ступенчатая механика или автомат.

В продаже обновленный автомобиль появится осенью по предварительной цене от 140 800 юаней или 1,3 млн рублей.