Шеф-дизайнером Koenigsegg стал россиянин Александр Селипанов

Специалист ранее работал в таких компаниях как Bugatti и Genesis, при этом он мечтал создавать дизайн автомобилей Koenigsegg.

За развитием последней компании, российский дизайнер Александр Селипанов следил длительное время, о чем он рассказал, комментируя свое назначение.

В Koenigsegg Селипанов перешел работать из компании Genesis и назначен шеф-дизайнером.

К тому же он назначен еще и управляющим директором фирмы RAW Design House, а последняя будет предоставлять дизайнерские решения для избранной группы клиентов Koenigsegg.