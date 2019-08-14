Появились фотографии GT-версии кроссовера Skoda Kamiq

Презентация спортивной версии недорого кроссовера от чешской марки состоялась два месяца назад, правда тогда компания показала предсерийную версию.

И вот уже автопроизводитель готовит серийную версию, которую уже заметили во время тестирования, причем без какого-либо камуфляжа.

Тесты новинки Skoda Kamiq в версии GT были созданы в Китае. По предварительным данным, презентация кроссовера состоится этой осенью.

Новинка в отличие от обычного кроссовера получит более спортивный и агрессивный внешний вид, а оформление передней части выполнено в стилистике Scala.

Есть данные, что спортивная модификация будет оснащена базовым 1,5-литровым двигателем с отдачей 110 л.с. и турбомотором объёмом 1,2 литра с отдачей 116 л.с.