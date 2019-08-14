Кроссовер Lincoln Aviator стал 501-сильным гибридом

Lincoln полностью раскрыла характеристики своего гибридного внедорожника Aviator, который представили в конце прошлого года, но на презентации компания не стала раскрывать все особенности модели.

Под капотом гибридной модели, как выяснилось, устанавливается V-образный шестицилиндровый турбомотор объёмом 3,0-литра.

В паре с ним работает электрический двигатель. Силовая установка суммарно выдает 501 л.с. и 854 Нм крутящего момента.

Lincoln Aviator предлагается с адаптивной подвеской, которая подстраивается под дорожное покрытие, а для этого используется специальная камера.

Также Lincoln Aviator оснащен системой управления некоторыми функциями машины со смартфона. Через специальное приложение можно управлять климатической установкой, замками дверей и зажиганием.

Базовая версия американского премиального внедорожника оснащается 3,0-литровым турбомотором мощностью 400 л.с. и 542 Нм. Трансмиссия для модели доступна только 10-ступенчатая автоматическая.