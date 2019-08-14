Европейский Renault Duster может оказаться гибридом и подорожать

Напомним, что Dacia принадлежит марке Renault. Под брендом этой компании выпускают доступные машины, в которых используются уже устаревшие моторы, несоответствующие новым европейским нормам по вредным выхлопам, и адаптировать их под новые стандарты уже невозможно.

В связи с этим Renault вынуждена будет заплатить штраф, размер которого может составить 450 млн евро или оснастить Dacia гибридными силовыми агрегатами.

Глава отдела продаж Renault Оливье Мурге в интервью журналистам Automotive News заявил, что у компании нет выбора, поэтому она не останется в стороне от общего тренда электрификации машин.

Новые силовые агрегаты неизбежно приведут к подорожанию машин Dacia, и по данным специалистов в среднем стоимость на бюджетные авто поднимется на 1300 евро.