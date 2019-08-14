Honda в честь 25-летия минивэна Odyssey американским клиентам предложит юбилейный пакет 25th Anniversary.
Honda выпустила юбилейную версию минивэна Honda Odyssey
14.08.2019 22:08
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Заказать 25th Anniversary можно только на версию японского минивэна 2020 модельного года, которая в США стала доступна с сегодняшнего дня.
Юбилейная Honda Odyssey технически ничем не будет отличаться от обычной комплектации, но в ней появятся дополнительные шильдики25th Anniversary, хромированные накладки, подсветка порогов, а также памятный ключи новые колесные диски.
Цена пакета составляет 3999 долларов. Больше половины стоимости приходится на 19-дюймовые эксклюзивные колесные диски, от которых клиенту можно будет отказаться.
Honda Odyssey 2020 модельного года предлагается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Также для него расшили список дополнительного оборудования и расширили палитру цветов кузова.
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