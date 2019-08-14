Honda выпустила юбилейную версию минивэна Honda Odyssey

Заказать 25th Anniversary можно только на версию японского минивэна 2020 модельного года, которая в США стала доступна с сегодняшнего дня.

Юбилейная Honda Odyssey технически ничем не будет отличаться от обычной комплектации, но в ней появятся дополнительные шильдики25th Anniversary, хромированные накладки, подсветка порогов, а также памятный ключи новые колесные диски.

Цена пакета составляет 3999 долларов. Больше половины стоимости приходится на 19-дюймовые эксклюзивные колесные диски, от которых клиенту можно будет отказаться.

Honda Odyssey 2020 модельного года предлагается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также для него расшили список дополнительного оборудования и расширили палитру цветов кузова.