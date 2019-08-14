Новый датчик начнет штрафовать водителей «грязных» автомобилей

За сильное загрязнение воздуха автовладельцы могут получить штраф, а контролировать вредные выбросы автомобиля будет специальный датчик.

Ученые из Технологического университета Граца занимаются разработкой компактного датчика, который будет следить за выбросами, и если они будут превышать норму, то автовладельцу выпишут штраф.

Сам датчик будет работать в паре с камерой фиксации нарушения, а если датчик покажет, что машина сильно загрязняет воздух, то камера будет фиксировать госномер нарушителя.

Сам датчик выполнен по подобию камертона и он будет реагировать на вибрации.

Как заявляют специалисты, датчик будет срабатывать, когда частицы воздуха из выхлопных газов будут выше нормы.

Расчет будет вестись из правила — чем выше концентрация выхлопных газов, тем громче звук издаваемый пластинами датчика.

До 2022 года новая разработка пройдет тестирование в лабораториях, а в дальнейшем она будет направлена для реальных тестов в города-участники европейского проекта CARES, среди которых Прага, Краков и Милан.