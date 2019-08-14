Россияне самыми надежными признали японские автомобили

В России портал «Авто Mail.ru» провел опрос, целью которого было выяснить, какие автомобили по мнению россиян являются самыми надежными.

Оказалось, что большинство респондентов уверены, что самые надежные легковые автомобили делают японские автобренды.

За эти машины отдали свои голоса 36% респондентов. Также надежными назвали немецкие и корейские автомобили, за которые проголосовали по 11% россиян.

Английские автомобили получили только 0,9% голосов, а за отечественные проголосовали всего 2% опрошенных.

Также в ходе опроса выяснилось, что каждый пятый автомобилист считает надежными отдельные модели каждой марки, а еще 16% и вовсе заявили, что все автомобили «одноразовые».

Если говорить о лучшем дизайне автомобилей, то по версии россиян самыми красивыми являются модели немецких марок (50%), а за ними следуют корейские, итальянские и французские авто.

Машины японских и немецких брендов признали еще самыми передовыми и технологичными.