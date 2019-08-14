60% автомобилей Mitsubishi в июле были проданы в кредит

В пресс-службе компании Mitsubishi в России рассказали, что уже больше половины реализованных автомобилей марки оформляют в кредит.

В сообщении автопроизводителя говорится, что в прошлом месяце доля автомобилей, реализованных с помощью кредитом АО МС Банк Рус, составила 60%.

При этом с начала года показатель «кредитных» машин составил 37%. Сейчас автомобили Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, которые являются самыми востребованными в линейке марки в России, можно приобрести и использованием кредита со ставкой 9,9% сроком до трех лет.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Mitsubishi на российском рынке реализовала 2 753 автомобиля, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ухудшился на 22%.

С начала года отрицательная динамика составила 7% и в этот период дилеры бренда продали 21 971 автомобиль.