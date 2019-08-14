Стартовал серийный выпуск нового кроссовера Renault Triber

Необычным в этом кроссовер будет семиместная версия при длине кузова в четыре метра.

Новый кроссовер для индийского рынка был представлен в начале лета, а позже сообщалось, что на модель Renault Triber наблюдается отличный спрос.

Пока новинка доступна только для заказа, тогда как «живые» продажи запланированы на 28 августа. Сегодня компания запустила автомобиль в серийное производство.

Созданный на базе Renault Kwid кроссовер предложат в обычной и семиместной версиях, а также с двигателем объёмом 1,0 литра и мощностью 73 л.с. Оценили автомобиль в 450 тысяч рупий минимум и чуть более 400 тыс. рублей.