Suzuki анонсировала бюджетную версию Suzuki Vitara Brezza

Как рассказали представители компании журналистам в Индии, они намерены запустить в продажу бюджетную версию автомобиля.

Для автомобиля предложат более простой список доступного оборудования и новый двигатель. Подробности о новинке не раскрывают, но появление ее анонсировали на февраль 2020 года.

По информации индийских СМИ, речь идет о более доступной версии, которая будет оснащена бензиновым 1,5-литровым двигателем.

Сейчас кроссовер предлагается только с дизельным агрегатом объёмом 1,3 и мощностью 90 л.с. Предполагается, что стоимость новинки составит около 700 тысяч рупий или 635 тыс. рублей.