При этом кроссовер с новым двигателем становится дешевле, чем модель с турбодизелем.



Кроссовер SsangYong Actyon получил мощный турбомотор, которым стал полуторалитровый агрегат.

Его мощность, работая в паре с автоматической или механической КП на шесть ступеней, составляет 170 лошадиных сил.

Новый силовой агрегат стал доступен для модели на рынке Южной Кореи, где автомобиль нового поколения носит название Korando.

Система привода для новой модификации предусмотрена как на переднюю, так и на обе оси. Стоимость новой версии кроссовера стартует от 22 560 000 вон или около 1,2 млн рублей, а это дешевле, чем версия с дизельным мотором.