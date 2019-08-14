Volkswagen подогревает спрос на T-Cross новыми комплектациями

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил несколько новых комплектаций своего кроссовера T-Cross на китайском рынке.

Как считают эксперты, на этот шаг компания пошла, чтобы стимулировать спрос на автомобиль, который и так продается неплохо.

По всей видимости, Volkswagen ставит перед собой задачу увеличивать продажи. На китайском рынке в марте вышел в продажу удлиненный кроссовер T-Cross, который с момента старта продаж был продан в количестве более 24 тыс. экземпляров.

T-Cross для китайского рынка получил длину 4 199 мм, что на 92 мм больше, а колесная база была увеличена на 88 мм до 2 651 мм.

За счет этого в салоне автомобиля будет больше свободного пространства. В экстерьере такого варианта в отличие от европейской версии иная решетка радиатора, бамперы, а также оптика.

Система привода предлагается только на переднюю ось, а моторная гамма представлена 1,5 и 1,4-литровыми моторами. Минимальная стоимость кроссовера составляет 127 900 юаней или около 1,2 млн рублей.