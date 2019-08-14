Россияне рассказали о реальных «автомобилях мечты»

Ранее специалисты «Автостат» и Авто Mail.ru проводили опрос автомобилистов, у которых спрашивали об автомобилях мечты.

Теперь эксперты подвели итоги опроса, целью которого было выяснить, какую машину россияне хотели и могли бы приобрести, причем список моделей был ограничен автомобилями.

В частности, предлагали проголосовать за машины, которые уже представлены и продаются в этом году на российском рынке.

Так, оказалось, что «автомобилем мечты» для 2,7 процента респондентов является «Лада Веста». На второй строчке расположился кроссовер Arkana, который выбрали 2,2 процента из опрошенных россиян.

На третьем месте с результатом 2 процента оказался кроссовер Skoda Kodiaq, а в пятерке числится кроссовер Volkswagen Tiguan (1,8%) и Renault Duster (1,5%).

Помимо этого в десятке «автомобилей мечты» оказались Toyota RAV4, Toyota LC Prado, KIA Sportage, Skoda Octavia и KIA Sorento.