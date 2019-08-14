Acura показала шоу-кар Acura Type S Concept

С этим прототипом компания возвращается к линейке «заряженных» автомобилей.

Автопроизводитель официально рассекретил свой новый концепт, который получил название Acura Type S Concept и выполнен в соответствии со стилем Precision Crafted Performance, но с новыми дизайнерскими решениями.

В частности, некоторые решения дизайна были позаимствованы от модели Acura ARX-05 Daytona. Пока компания только продемонстрировала шоу-кар, не раскрывая никаких подробностей.

Впрочем, сам автомобиль даже не является ходовым прототипом. Во время показа представители Acura намекнули, что серийная версия такой модели может быть оснащена турбированным шестицилиндровым двигателем, созданным недавно.

Вероятно именно этот двигатель и будет использоваться в других автомобилях линейки Type S, которые выйдут в ближайшие годы.