Renault повысила стоимость большинства моделей в России

Ранее стало известно, что с 1 августа прибавил в цене кроссовер Arkana, который теперь в минимальной комплектации стоит более 1 млн рублей.

Ценники на эту модель переписали в большую сторону от 16 до 25 тысяч рублей. В этот раз с прежней стоимостью остались только модели: Koleos, универсал Dokker и кросс-версия Dokker.

Все остальные автомобили стали дороже на сумму от 1 тыс. до 20 тыс. рублей. «Рено Дастер» прибавил в цене в зависимости от комплектации 5-20 тыс. Рублей, Renault Kaptur подорожал на 1-10 тыс. рублей, а модели Sandero и Stepway-версии – 8-10 тыс. и 11 тыс. рублей соответственно.