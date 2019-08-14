Изменение цен на большинство автомобилей марки в августе зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».
Renault повысила стоимость большинства моделей в России
14.08.2019 12:02
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Ранее стало известно, что с 1 августа прибавил в цене кроссовер Arkana, который теперь в минимальной комплектации стоит более 1 млн рублей.
Ценники на эту модель переписали в большую сторону от 16 до 25 тысяч рублей. В этот раз с прежней стоимостью остались только модели: Koleos, универсал Dokker и кросс-версия Dokker.
Все остальные автомобили стали дороже на сумму от 1 тыс. до 20 тыс. рублей. «Рено Дастер» прибавил в цене в зависимости от комплектации 5-20 тыс. Рублей, Renault Kaptur подорожал на 1-10 тыс. рублей, а модели Sandero и Stepway-версии – 8-10 тыс. и 11 тыс. рублей соответственно.
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