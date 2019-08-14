Пикап Mercedes-Benz X-Class снова попал под отзыв в России

В этом месяце пикапы Mercedes-Benz X-Class стали отзывными уже второй раз, а первый отзыв был объявлен 8 августа.

Сегодня 14 августа Росстандарт объявил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят еще 944 пикапа.

В этой сервисной кампании приняли участие модели, реализованные на российском рынке в период с февраля по апрель прошлого года.

Как было установлено, в отзывных транспортных средствах происходит превышение допустимой нагрузки кунга на крышу при его установке.

В случае его установки и использования, это становится причиной сбоя в работе системы стабилизации.

В результате пикап может терять устойчивость. Помимо этого, в Mercedes-Benz X-Class есть ошибочная информация в руководстве по эксплуатации.

Как выяснилось, в пикапах, оснащенные блокировкой дифференциала заднего моста, работа системы ESP полностью прекращается, а не снижается.

Еще в автомобилях есть вероятность сбоев в подсистеме PRE-SAFE, что приводит к появлению сообщения, которое не описано в руководстве по эксплуатации.