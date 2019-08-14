Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

Дилерские центры марки ГАЗ начали получать новые полноприводные грузовики «Садко Next», которые были представлены в прошлом году.

Российская компания оценила новую модель в 2 195 000 рублей минимум. О поступлении к дилерам новой модели стало известно от одного из представителей компании, который в соцсети «ВКонтакте» опубликовал информацию и снимки грузовика на площадке дилерского центра.

Горьковское автопредприятие пока официально не объявляло о старте продаж «Садко Next».

«Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.

Так, управление раздаточной коробкой осуществляется с кнопок на панели, а еще было полностью переделано рулевое управление.

В движение «Садко Next» приводится 4,4-литровым 149-литровым дизельным турбомотором ЯМЗ-534.

Помимо этого, на новый полноприводный грузовик за счет отбора мощности коробки передач и раздаточной коробки можно установить лебедку и дополнительное оборудование.



