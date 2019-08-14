Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra механическую КП

Новое поколение Toyota Supra, которое недавно поступило в продажу в РФ, предлагается исключительно с автоматической коробкой передач от BMW.

При этом есть поклонники, которые хотели бы видеть данный спортивный автомобиль с механикой. Тюнинг-ателье European Auto Group из США решило удовлетворить спрос на «Супру» с механической коробкой передач.

Специалисты обещают адаптировать механическую трансмиссию BMW к японской новинке. Стоит отметить, что Supra оснащается 340-сильным турботором B58, который в BMW M240i предлагается с механикой.

European Auto Group за переделку Toyota Supra планирую брать 12 000 долларов, что в пересчете составляет 784 тысячи рублей. Стоит отметить, что в РФ спорткар стоит свыше 5 млн рублей.

В ателье уверяют, что переоснащение займет от 30 до 45 дней, а в качестве подарка клиент еще получит модернизацию ДВС, в результате которой его отдача будет увеличена с 340 до 430 лошадиных сил.