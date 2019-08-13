Nissan снизил стоимость кроссоверов Terrano, Qashqai и X-Trail для России

В то время как последнее время большинство автобрендов повышают стоимость своих автомобилей, компания Nissan решила снизить цены на свои кроссоверы.



Так, в августе Nissan снизила стоимость на три кроссовера, среди которых Terrano, X-Trail и Qashqai. Максимальное снижение цен составило 129 000 рублей, а минимальное – 18 000 рублей.

Об изменении цен на кроссоверы в меньшую сторону сообщили эксперты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг стоимости машин, официально представленных в России.

Так, выяснилось, что автомобиль Nissan Terrano в зависимости от комплектации подешевел на 24-129 тыс. рублей.

Модель X-Trail стала доступнее от 50 тыс. до 122 тыс. рублей, а обновленный Qashqai в августе предлагается на 18-102 тыс. дешевле. Дорестайлинговая версия этого кроссовера имеет прежние ценники.