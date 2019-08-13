Учёные научились делать автозапчасти из яичной скорлупы

Как оказалось, некоторые пищевые отходы можно использовать при выпуске автомобильных запчастей.

Новую технологию разработали специалисты университета штата Огайо, которые научились использовать яичную скорлупу и томатную кожуру при производстве автозапчастей.

По заявлению ученых, с использованием этих пищевых отходов можно делать втулки для подвески, опоры ДВС, а также покрышки и резиновые трубки.

Специалисты заявляют, что такие пищевые отходы при производстве вышеуказанных запчастей способны заменить углерод.

Последний сейчас получают путем сжигания тяжелых нефтепродуктов, а это дополнительные энергетические затраты и один из источников загрязнения воздуха.

По заявлению специалистов, автомобильные компоненты, выпущенные с использованием новой разработки уже тестируются, а также совершенствуется их производство, чтобы повысить их качество и долговечность.

Источник: Gazetadaily.ru.