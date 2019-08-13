Где заказать аренду Пежо Боксер в Москве или области?

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Как узнать действующие тарифы?

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В чем преимущества Пежо Боксер?

Имея грузоподъемность от одной до полутора тонн, этот автомобиль ценится не только за мощный, надежный двигатель, но и нравится многим водителям:

возможность выбрать авто с объемом салона от 8 до 15 м 3 ;

; долговечность и простоту в эксплуатации;

высокий уровень комфорта при передвижении;

оборудование, что обеспечивает быструю и удобную транспортировку грузов.

Усиленный кузов имеет превосходные технические характеристики, создавая все условия для безопасной, оперативной транспортировки грузовых мест. Модели Peugeout Boxer представлены комфортно обустроенной кабиной по последнему слову техники. В комплектации предусмотрен функционал контроля и приборы, что придают эксплуатации максимум удобств, позволяют безопасно передвигаться по любым видам дорог.

Представляя категорию микроавтобуса, этот вид транспорта сможет эффективно обслуживать не только перевозки грузов, но и часто используется при транспортировке пассажиров с багажом и без него. На основе мощной силовой установки при комплектации автобуса, это обеспечивает повышение динамических и скоростных характеристик. Может пригодиться и недорогой прокат фургона рефрижератора, когда приходится заниматься транспортировкой в кузове Пежо боксерпо Москве или МО специфических грузов.