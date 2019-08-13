Внедорожный Mitsubishi Xpander обошёл в продажах Toyota Rush

Теперь автомобиль является бестселлером марки на рынке Индонезии.

Семейные компактвэны на этом рынке, как и в Таиланде и на Филиппинах в последнее время стали пользовать все большим спросом.

Объёмы продаж Mitsubishi Xpander в Индонезии показывают небольшой, но стабильный рост.

В итоге по результатам этого полугодия модели Mitsubishi Xpander удалось обойти в продажах раннего лидера Toyota Rush.

Объёмы продаж внедорожного Xpander в отчетный период составили 33 тыс. экземпляров, в то время как Toyota Rush разошелся тиражом в количестве 29,5 тыс. штук.

Напомним, что оба автомобиля дебютировали в конце 2017 году и сразу же стали пользоваться повышенным спросом.