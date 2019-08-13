Специальная версия седана была подготовлена Volkswagen совместно с Российским футбольным союзом.
Volkswagen выпустил для РФ «футбольную» версию Volkswagen Polo
Volkswagen выпустил для РФ «футбольную» версию Volkswagen Polo, которая уже предлагается для заказа по цене от 849 900 рублей.
Модель получила название Volkswagen Polo Football Edition и для нее предлагаются все силовые установки, доступные для обычной модели.
Отличаться седан будет наличием колесных дисков на 16 дюймов, выполненных из легких сплавов и выкрашенные в черный цвет.
Также предлагают в черном цвете задний спойлер, корпуса боковых зеркал заднего вида, а еще в спецверсии есть хромированная насадка на выхлопную трубу.
В салоне Polo Football Edition будет спортивный мультифункциональный руль, электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, а в версии со 125-сильным мотором будет ещё и автоматический климат-контроль.
Обогрев лобового стекла и датчики парковки предложат с опциональным пакетом «Комфорт», а автоматическим климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции можно дополнительно заказать для седана с 90 или 110-сильным мотором.
Еще покупателям спецверсии Volkswagen Polo предложат дополнительные футбольные аксессуары, в числе которых мяч, комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.