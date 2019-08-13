Volkswagen выпустил для РФ «футбольную» версию Volkswagen Polo, которая уже предлагается для заказа по цене от 849 900 рублей.

Модель получила название Volkswagen Polo Football Edition и для нее предлагаются все силовые установки, доступные для обычной модели.

Отличаться седан будет наличием колесных дисков на 16 дюймов, выполненных из легких сплавов и выкрашенные в черный цвет.

Также предлагают в черном цвете задний спойлер, корпуса боковых зеркал заднего вида, а еще в спецверсии есть хромированная насадка на выхлопную трубу.

В салоне Polo Football Edition будет спортивный мультифункциональный руль, электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, а в версии со 125-сильным мотором будет ещё и автоматический климат-контроль.

Обогрев лобового стекла и датчики парковки предложат с опциональным пакетом «Комфорт», а автоматическим климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции можно дополнительно заказать для седана с 90 или 110-сильным мотором.

Еще покупателям спецверсии Volkswagen Polo предложат дополнительные футбольные аксессуары, в числе которых мяч, комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.