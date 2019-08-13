Российский автогигант рассказал о спецпредположении по кредиту, которые будут действовать до конца этого месяца
АвтоВАЗ объявил о специальных кредитных предложениях в августе
13.08.2019 12:56
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В сообщении говорится, что специальные кредитное предложение в этом месяце будет действительно для Ларгуса, Гранты и спортивной версии Весты.
До конца августа на эти модели предлагают оформить кредит сроком на три года и ставкой 3,9%.
С 0% годовых в рамках программы LADA Finance можно оформить в кредит хэтчбек LADA XRAY Cross.
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