АвтоВАЗ объявил о специальных кредитных предложениях в августе

Российский автогигант рассказал о спецпредположении по кредиту, которые будут действовать до конца этого месяца

В сообщении говорится, что специальные кредитное предложение в этом месяце будет действительно для Ларгуса, Гранты и спортивной версии Весты.

До конца августа на эти модели предлагают оформить кредит сроком на три года и ставкой 3,9%.

С 0% годовых в рамках программы LADA Finance можно оформить в кредит хэтчбек LADA XRAY Cross.