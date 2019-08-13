General Motors и Volkswagen могут отказаться от гибридных авто

Оказалось, что гибридные автомобили это всего лишь промежуточное решение.



По информации The Wall Street Journal, General Motors и Volkswagen могут полностью отказаться от гибридных авто, вместо которых будет организован выпуск полностью электрических автомобилей.

Как пишут журналисты, ссылаясь на данные представителей компании, сейчас гибридные силовые установки выпускают только с целью соответствовать жестким экологическим стандартам, а такое решение является промежуточным.

В планах General Motors выпустить порядка 20 типов электрокаров под своими брендами.

Что касается немецкого концерна, то уже в 2020 году он выпустить полностью электрический внедорожник, а через два года будет запущен в серию и электрический микроавтобус.

По предварительным оценкам, автопроизводители в целом до 2023 года потратят порядка 225 млрд долларов на разработку около 200 типов электрокаров.