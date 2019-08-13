Россияне за 2018 год потратили 1,4 трлн рублей на автозапчасти

Специалисты установили, что россияне за 2018 год потратили 1,4 трлн рублей на запчасти.

Более того, отмечается, что в прошлом году объём вторичного рынка автомобильных запчастей превысил 1 млн единиц разных деталей.

Самыми популярными сегментами автозапчастей остаются детали подвески, масла и шины, причем больше всего было потрачено средств на шины, доля которых составила 12,3%, а в денежном выражении это 172,8 млрд рублей.

Детали подвески занимают 10,6% и были проданы на сумму 148,8 млрд рублей.

Масла и технические жидкости являются третьими самыми востребованными с 7,7-процентной долей и суммой 108,2 млрд рублей.