Ford Mustang получил лимитированную версию Gulf Heritage Edition

Всего планируется выпустить 119 единиц спецверсии Ford Mustang, экстерьер которой выполнили в лемановской ливрее Gulf.

Новая версия получила название Gulf Heritage Edition, где помимо изменений во внешности, доработали и силовую установку.

Для автомобиля доработали 5,0-литровый восьмицилиндровый двигатель, мощность которого теперь составляет 811 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 915 Нм.

Двигатель работает в паре с десятискоростной автоматической или шестиступенчатой механикческой КП.

Для покупки спорткар будет предлагаться в кузове кабриолет или фастбек, а в их салоне использовались элементы оранжевого или синего цвета, а также отделка кожей и алькантарой.

Стоимость одного экземпляра автомобиля составляет 139 995 долларов или 9,2 млн рублей.