На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд суточного трафика

Предыдущий рекорд суточного трафика был зафиксирован 11 августа, а накануне был установлен новый.

11 августа по Крымскому мосту проехало 35 307 транспортных средств, а в понедельник рекорд был побит – 35 989 автомобилей, проехавших за сутки.

С июля трафик составил уже 1,7 млн автомобилей и в этот период наблюдалось его увеличение в связи с сезоном отпусков.

Средний трафик по мосту в августе составляет около 30 тысяч транспортных средств, а с момента его открытия по нему проехали уже более 6,5 млн авто.