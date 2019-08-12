Ford Focus снова стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ

Аналитики «Автостат» опубликовали статистику по продажам автомобилей на вторичном авторынке за прошлый месяц.

Специалисты сразу отметили, что лидером по продажам в июле снова стал Ford Focus, который остается лидером второй месяц подряд.

Объёмы реализованных экземпляров модели составили 12,5 тыс. экземпляров. На втором месте второй месяц подряд оказывается ранее популярный LADA 2114.

Его результат составил 12,4 тыс. ед. В тройке лидеров располагается LADA 2107 (11,1 тыс. ед.), а четвертый и пятый результат продемонстрировали Hyundai Solaris (10,1 тыс. ед.) и Toyota Corolla (9,8 тыс. ед.).