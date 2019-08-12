На территории КНР аналитики посчитали объёмы продаж новых электрокаров на рынке по итогам прошлого месяца.

Оказалось, что в Китае впервые за два года упали продажи электромобилей, причем показатель составит 4,7%. Объёмы проданных электрокаров составили 80 тыс. экземпляров.

Впрочем, отрицательная динамика в стране наблюдается и на обычные автомобили, причем в данном случае падение фиксируют 13 месяцев подряд.

Эксперты уверены, что такая ситуация наблюдается из-за замедления экономики и снижения уверенности потребителей.