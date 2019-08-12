О возможном использовании платформы BMW в автомобилях Jaguar Land Rover сообщает зарубежное издание Autocar.
Jaguar Land Rover начнёт использовать платформу от BMW
12.08.2019 18:48
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По информации журналистов, Jaguar Land Rover начнет использовать платформу от BMW для своих новых кроссоверов.
Как выяснилось, Jaguar Land Rover ведет разработку двух компактных кроссоверов, где один получит обычный кузов, а второй – купеобразный.
Вот именно для таких машин и могут начать использование платформы FAAR, которая была создана немецкими специалистами.
Подробностей о новинках пока нет, но ранее еще сообщалось, что BMW и Jaguar Land Rover объединились для совместной разработки электрокаров и гибридов.
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