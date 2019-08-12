Jaguar Land Rover начнёт использовать платформу от BMW

О возможном использовании платформы BMW в автомобилях Jaguar Land Rover сообщает зарубежное издание Autocar.

По информации журналистов, Jaguar Land Rover начнет использовать платформу от BMW для своих новых кроссоверов.

Как выяснилось, Jaguar Land Rover ведет разработку двух компактных кроссоверов, где один получит обычный кузов, а второй – купеобразный.

Вот именно для таких машин и могут начать использование платформы FAAR, которая была создана немецкими специалистами.

Подробностей о новинках пока нет, но ранее еще сообщалось, что BMW и Jaguar Land Rover объединились для совместной разработки электрокаров и гибридов.