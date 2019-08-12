Представлен обновлённый внедорожник Rezvani Tank 

Американский производитель провел официальную презентацию своего обновленного внедорожника с названием Tank, который теперь позиционируется самым мощным в мире внедорожником.

Эта модель теперь предлагается с силовой установкой мощностью 1 000 л.с., которая доступна для топовой версии.

Такую мощность выдает форсированный 6,2-литровый агрегат от Dodge Challenger SRT Demon. После доработок двигатель в Rezvani Tank стал выдавать 1 014 лошадиных сил мощности при 1 180 Нм крутящего момента.

Еще в линейке двигателей обновленного внедорожника имеется 3,6 и 6,4-литровые моторы с отдачей 285 и 500 л.с.

Что касается изменений во внешности, то в целом дизайн остался узнаваем за исключением измененной линии крыши, иных крыльев и капота, который имеет более сложную форму.

Напомним, что в основе Rezvani Tank располагается платформа от нового Jeep Wrangler.