В России увеличились продажи машин с пробегом

В отчетный период на вторичном рынке было реализовано 492,4 тыс. авто с пробегом, а этот результат оказался на 5,4% больше.

Все также больше всего проданных авто приходится на модели марки Лада. Их перепродажи в июле составили 122,4 тыс. единиц, а это больше на 3,2%.

На втором месте оказались машины бренда Toyota с результатом 54,7 тыс. авто, что на 4,2% больше. В тройке лидеров оказались подержанные автомобили бренда Nissan.

Продажи таких авто составили 27,6 тыс. ед., а положительная динамика – плюс 6,2%. В пятерке лидеров оказались Hyundai (26 тыс. ед.; +10,2%) и KIA (24,5 тыс. ед.; +16,4%).