Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer

Презентация этого внедорожника проходила этой весной, но подробности о нем не раскрывали, показав лишь его внешность.



Но уже скоро, а точнее этой осенью, состоится старта продаж нового TrailBlazer, причем первым рынком, где появится модель, станет Китая.

Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox. Кроссовер построили на платформе VSS-S от американского General Motors.

Габариты модели составят: 4 408/1 808/1 631 мм, расстояние между осями – 2 640 мм. Chevrolet рассказала только о топовых комплектациях модели, которые будут называться Redline и RS.

Эти модификации модели будут отличаться элементами в экстерьере, а также колесными дисками, которые в Redline будут на 17 дюймов, а в RS – на 18 дюймов.

В салоне автомобиля будет мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, панорамная крыша, а также фары со светодиодными элементами.

Багажное отделение имеет объём от 375 до 1375 литров. Моторная гамма будет представлена турбированным 1,3-литровым агрегатом, мощность которого составит 158 л.с.

Переднеприводная версия будет предлагаться с вариатором, а полноприводный вариант получит 9-ступенчатую автоматическую КП.