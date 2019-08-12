Российские специалисты зафиксировали рост цен сразу на три автомобиля марки KIA в августе.

Как сообщает сайт «Цена Авто», в России подорожали три модели KIA, среди которых Rio, Rio X-Line и K900.

В частности, седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line во всех комплектациях прибавили в цене по пять тысяч рублей.

Минимальная стоимость седана составляет 769 900 рублей, а хэтчбек оценен от 889 900 рублей.

Что касается седана K900, то его стоимость выросла на 100 тысяч рублей.

Удорожание в данном случае также затронуло все комплектации и теперь его цены варьируются от 3 369 900 до 4 799 900 рублей.