Российские специалисты зафиксировали рост цен сразу на три автомобиля марки KIA в августе.
В России подорожали три модели KIA
12.08.2019 13:18
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Как сообщает сайт «Цена Авто», в России подорожали три модели KIA, среди которых Rio, Rio X-Line и K900.
В частности, седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line во всех комплектациях прибавили в цене по пять тысяч рублей.
Минимальная стоимость седана составляет 769 900 рублей, а хэтчбек оценен от 889 900 рублей.
Что касается седана K900, то его стоимость выросла на 100 тысяч рублей.
Удорожание в данном случае также затронуло все комплектации и теперь его цены варьируются от 3 369 900 до 4 799 900 рублей.
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