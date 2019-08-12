Peugeot запатентовала в РФ внешность нового универсала 508

Патентные изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности, а ранее как известно, в России получил ОТТС лифтбек, благодаря которому стали известны двигатели.

Peugeot запатентовала в РФ внешность нового поколения универсала 508, а это означает, что универсал все-таки приедет на российский рынок, но сроки запуска неизвестны.

Впрочем, лифтбек Peugeot 508 ожидался в нашей стране этим летом, но его продажи до сих пор не стартовали.

Скорее всего компания скорректировала планы по выводу новинок. Исходя из данным ОТСС Peugeot 508 в России будет предлагаться с трубированным 150-сильным бензиновым и 177-сильным дизельным агрегатами.

В качестве трансмиссии для первого будет предлагаться шестискоростной «автомат», а второй будет работать с восьмискоростной автоматической КП.