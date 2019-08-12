Роскошный катафалк Tesla Model S выставили на продажу 200 тыс. долларов

Создала роскошный катафалк американская компания Karmøy Bilsenter, а теперь такая машина появилась на одном из норвежских сайтов по продаже подержанных автомобилей.

Продавец просит за роскошный катафалк Tesla Model S 220 тысяч долларов. Во время реализации проекта Karmøy Bilsenter существенно переработали седан, увеличив высоту крыши, а также сделав в кузове вставку, позволяющую удлинить салон.

В результате в салоне появилась перегородка за спинками передних кресел и выдвижная платформа, в отделке которой применили дорогую кожу, дерево и светодиодную подсветку.

Основной для катафалка стала версия Tesla Model S 75D, причем отмечается, что все доработки выполнены таким образом, что гарантия на машину сохранилась.

Пробег выставленного на продажу авто составляет всего 1 000 км.